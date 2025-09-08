Перенесшую инсульт 75-летнюю женщину изнасиловали в больнице

В Британии женщина попала в больницу с инсультом и была изнасилована неизвестным

В британской больнице изнасиловали пациентку с инсультом, сообщает Би-би-си.

В ноябре 2018 года 75-летняя Валери Нил из графства Ланкашир поступила в больницу города Блэкпул с диагнозом «инсульт». Через четыре дня ее не стало, но во время проверки выяснилось, что причиной случившегося стали не проблемы с сосудами, а травмы, полученные ею из-за насильственного сексуального нападения, которое произошло уже в больнице.

Родственники миссис Нил сообщили, что она была «разговорчивой», в здравом уме и не выглядела взволнованной, когда они оставили ее в больнице поздним вечером 12 ноября. Однако на следующее утро им сообщили о «значительном ухудшении» ее состояния.

Когда медицинские ассистенты готовили тело пациентки к транспортировке, они обнаружили сильное кровотечение в области влагалища. Судебный патологоанатом установил, что травма появилась уже после госпитализации.

Палату, где находилась миссис Нил, быстро освободили, утилизировав одежду, а данные с камер видеонаблюдения были удалены, из-за чего собрать доказательства было трудно.

За информацию о предполагаемом насильнике было назначено вознаграждение в £20 тысяч, однако полиция пока не предъявляла никому обвинений, несмотря на тщательный поиск версий. Расследование инцидента продолжается.

Ранее фельдшера заподозрили в насилии над 88-летней пациенткой.