На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фельдшера заподозрили в насилии над 88-летней пациенткой-монахиней

Во Франции фельдшер скорой помощи домогался 88-летней пациентки
true
true
true
close
Nicolas Vignot/Shutterstock/FOTODOM

Во Франции пожилая женщина обвинила сотрудника скорой помощи в домогательствах. Об этом сообщает Paris Match.

По словам жертвы, 88-летней монахини на пенсии, инцидент произошел еще 7 апреля, когда ее госпитализировали в одну из парижских больниц из дома престарелых в коммуне Сен-Дени.

Когда женщина оказалась в машине скорой помощи, фельдшер якобы воспользовался ее беспомощным состоянием и несколько раз попытался коснуться ее гениталий. Пенсионерка начала защищаться, но в конце концов мужчине удалось коснуться ее паха. Вернувшись в дом престарелых после лечения, монахиня немедленно сообщила о случившемся сотруднику, а затем подала заявление.

Подозреваемого арестовали лишь 19 августа. Им оказался 43-летний фельдшер скорой помощи. Медик отрицал какие-либо противоправные действия в отношении женщины и заявил, что просто проверил «жизненно важные показатели» своей пациентки. Сейчас мужчина находится под стражей, ему уже предъявили обвинение. Расследование продолжается с целью установления других возможных жертв.

Ранее учитель надругался над пятилетним ребенком и еще 126 своими учениками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами