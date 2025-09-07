Фельдшера заподозрили в насилии над 88-летней пациенткой-монахиней

Во Франции пожилая женщина обвинила сотрудника скорой помощи в домогательствах. Об этом сообщает Paris Match.

По словам жертвы, 88-летней монахини на пенсии, инцидент произошел еще 7 апреля, когда ее госпитализировали в одну из парижских больниц из дома престарелых в коммуне Сен-Дени.

Когда женщина оказалась в машине скорой помощи, фельдшер якобы воспользовался ее беспомощным состоянием и несколько раз попытался коснуться ее гениталий. Пенсионерка начала защищаться, но в конце концов мужчине удалось коснуться ее паха. Вернувшись в дом престарелых после лечения, монахиня немедленно сообщила о случившемся сотруднику, а затем подала заявление.

Подозреваемого арестовали лишь 19 августа. Им оказался 43-летний фельдшер скорой помощи. Медик отрицал какие-либо противоправные действия в отношении женщины и заявил, что просто проверил «жизненно важные показатели» своей пациентки. Сейчас мужчина находится под стражей, ему уже предъявили обвинение. Расследование продолжается с целью установления других возможных жертв.

Ранее учитель надругался над пятилетним ребенком и еще 126 своими учениками.