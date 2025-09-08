Переевшего фруктов медведя из турецкого зоопарка доставили в больницу

В Турции медведя, переевшего фруктов, доставили в больницу, пишет Metro.

Сотрудники зоопарка, заметившие вялость и странное поведение медведя по кличке Окан, приняли решение отвезти его в клинику. Для обследования пришлось использовать носилки и спецтранспорт — кадры этой операции быстро разошлись по соцсетям, превратив животное в звезду соцсетей.

Медведю сделали компьютерную томографию, чтобы исключить серьезные проблемы с пищеварением. К счастью, результаты показали: опасности для жизни нет. После небольшой «детокс-диеты», включавшей легкие овощи вроде огурцов и моркови, питомец восстановился и был возвращен в зоопарк.

Интересно, что это не первый подобный случай в его жизни. Три года назад, еще подростком, медведь также переел фруктов и попал к ветеринарам.

Окан — один из любимцев стамбульцев. Он родился в зоопарке и с детства привлекал внимание посетителей своей игривостью и любовью к сладким фруктам. Работники утверждают, что, несмотря на «слабость к угощениям», медведь находится в отличной физической форме и получает сбалансированное питание.

Ранее в США врачи спасли пожилого мужчину, на которого напал медведь.