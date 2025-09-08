На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Переевшего фруктов медведя из турецкого зоопарка доставили в больницу

Merto: в Турции переевшего фруктов медведя доставили в больницу
true
true
true
close
trtworld/X

В Турции медведя, переевшего фруктов, доставили в больницу, пишет Metro.

Сотрудники зоопарка, заметившие вялость и странное поведение медведя по кличке Окан, приняли решение отвезти его в клинику. Для обследования пришлось использовать носилки и спецтранспорт — кадры этой операции быстро разошлись по соцсетям, превратив животное в звезду соцсетей.

Медведю сделали компьютерную томографию, чтобы исключить серьезные проблемы с пищеварением. К счастью, результаты показали: опасности для жизни нет. После небольшой «детокс-диеты», включавшей легкие овощи вроде огурцов и моркови, питомец восстановился и был возвращен в зоопарк.

Интересно, что это не первый подобный случай в его жизни. Три года назад, еще подростком, медведь также переел фруктов и попал к ветеринарам.

Окан — один из любимцев стамбульцев. Он родился в зоопарке и с детства привлекал внимание посетителей своей игривостью и любовью к сладким фруктам. Работники утверждают, что, несмотря на «слабость к угощениям», медведь находится в отличной физической форме и получает сбалансированное питание.

Ранее в США врачи спасли пожилого мужчину, на которого напал медведь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами