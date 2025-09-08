На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врачи спасли пожилого мужчину, на которого напал медведь

Fox News: врачи в США спасли мужчину, пережившего нападение медведя
ArCaLu/Shutterstock/FOTODOM

В США врачи спасли пожилого мужчину, на которого напал медведь, пишет Fox News.

В Арканзасе 72-летний Вернон Паттон оказался в больнице после нападения 32-килограммового черного медведя. По словам чиновников, зверь атаковал мужчину, нанеся обширные травмы лица, рук и верхней части тела.

Паттон был доставлен по воздуху в Вашингтонский региональный медицинский центр в Фейетвилле, где ему сделали операцию, а затем перевели в Университет медицинских наук Арканзаса. Сейчас его состояние стабилизировалось, однако он остается в больнице. На момент атаки Вернон находился на улице рядом со своим домом. Его сын стал свидетелем нападения и бросился на помощь, кидая камни в животное. Медведь даже успел наброситься на него, прежде чем сбежать.

«Если у нас есть животное, которое напало на человека, его необходимо усыплять, чтобы подобное не повторилось», — прокомментировал Кит Стивенс, представитель Комиссии по охоте и рыболовству штата Арканзас.

По данным Комиссии, нападения медведей в Арканзасе крайне редки. Стивенс подчеркнул, что за последние 25 лет не было зарегистрировано ни одного подобного случая, а предыдущее нападение, по его словам, могло произойти еще в XIX веке.

