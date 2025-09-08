В Подмосковье вошли в моду старорусские имена

В Подмосковье набирает популярность новый культурный тренд — возвращение к старорусским именам. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Если раньше такие имена можно было встретить лишь в летописях, былинах и сказках, то сегодня они вновь входят в моду и становятся выбором современных родителей. Министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин отметил, что в регионе все чаще регистрируют новорожденных с древнеславянскими именами. Среди мальчиков популярны: Беломир, Борислав, Добрыня, Святогор, Тихомир. Для девочек родители выбирают имена: Богдана, Дарина, Забава, Лада, Мирослава.

Также в Московской области стали популярны так называемые имена-двойники — мужские и женские варианты одного корня, например, Владислав и Владислава, Лучезар и Лучезара, Радомир и Радомира.

