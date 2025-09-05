На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач развеял популярные мифы о новорожденных

Врач Раншаков: новорожденных детей не нужно кутать в одежду
Shutterstock/FOTODOM

Некоторые советы, которые родственники и знакомые дают новоиспеченным родителям, утратили свою актуальность и могут быть вредны для ребенка. Об этом kp.ru рассказал врач, автор книги «Мамочек жалко!» Алексей Раншаков.

«Раньше детей кутали, потому что температура была не постоянной — печь остыла и наполз холод. Но сейчас, при центральном отоплении, когда зимой и летом в квартирах комфортная температура, никаких сквозняков сквозь пластиковые окна, кутать ребенка точно не надо! Иначе он будет потеть, капризничать, много плакать и хуже писать», — объяснил врач.

Кроме того, он развеял миф о «монетке на пупке» и «манипуляциях» младенца. Эксперт подчеркнул, что пупочная грыжа является нормальным и безопасным явлением. А плач, который многие воспринимают как попытку управлять родителями, — единственный способ попросить о помощи.

Раншаков также добавил, что научные данные не подтверждают то, что массаж ускоряет развитие младенцев, поэтому им достаточно материнской ласки и поглаживаний.

Специалист ГУТА КЛИНИК, врач-педиатр Марина Хоконова до этого рассказала «Газете.Ru», что повышение температуры у ребенка всегда является поводом для беспокойства.

Ранее сообщалось, что в России разработали ИИ для раннего выявления ДЦП у младенцев.

