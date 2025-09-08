На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции врача обвинили в отравлении 30 пациентов

«Би-Би-Си»: французский анестезиолог отравил 30 пациентов назло коллегам
Shutterstock

Французского анестезиолога Фредерика Пешье обвинили в том, что он отравил 30 пациентов, чтобы отмстить коллегам. Об этом пишет «Би-Би-Си».

53-летний врач попал под следствие в 2017 год. Его обвинили в отравлении пациентов в двух клиниках в период с 2008 по 2017 годы. Предполагается, что из-за действий медика выжить после операции не смогли 12 пациентов.

Обвинения были предъявлены анестезиологу после того, как у 36-летней Сандры Симард остановилось сердце во время операции на позвоночник. С помощью инъекции, сделанной Пешье, девушка была введена в искусственную кому, благодаря чему ее удалось спасти. Сандра отличалась хорошим здоровьем, а анализы показали, что концентрация калия в ее крови была в сто раз выше нормы, поэтому ее случай вызвал подозрения у следователей.

В результате расследования было выявлено 30 случаев неожиданной остановки сердца у пациентов, с которыми работал Пешье. В 12 случаях реанимировать их не удалось. При этом составы, вызывавшие остановку сердца, были разными — пациенты сталкивались с вводом чрезмерных объемов лидокаина, парацетамола и других веществ, опасных при передозировке.

Судебное разбирательство будет продолжаться до декабря, с 2017 года, когда начался процесс, Пешье остается на свободе под полицейским надзором. Сам он все обвинения отрицает. Зачем что именно, по версии следствия, врач пытался отмстить коллегам, не уточняется. В случае обвинительного приговора ему грозит пожизненное заключение.

Ранее министра юстиции Конго попытались отравить.

