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Министра юстиции Конго пытались отравить

В организме министра юстиции Конго врачи обнаружили яд

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Depositphotos

В организме министра юстиции Демократической Республики Конго Констана Мутамбы по результатам анализов выявлен яд. Об этом со ссылкой на портал Actualite сообщает ТАСС.

«Принимаются серьезные меры по уходу за министром», — цитирует агентство сообщение портала. О том, каково самочувствие Мутамбы и где он находится, сведений нет.

В ночь на 2 сентября кабинет министра был взломан. После этого специалисты нашли в самом помещении, в ведущем к нему коридоре и в холодильнике следы некоего белого порошка. Которым, по-видимому, в результате и отравился министр.

Возможным поводом для покушения называют начатую Мутамбой реформу судебной системы Демократической республики Конго. Она грозит увольнением судьям, подозреваемым в коррупции.

3 сентября сообщалось, что на лидера оппозиции Уганды совершили покушение. Глава оппозиционной партии «Платформа национального единства» Роберт Киагуланьи Ссентаму (Боби Вайн) получил ранение в ногу.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что опасается нового покушения на себя.

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