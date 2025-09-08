Компания Burger King Russia переехала из Кипра в Россию

Кипрская компания Burger King Russia редомицилировалась в Россию, она продолжит существовать как МКООО «БКР». Об этом свидетельствуют данные единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Сообщается, компания была зарегистрирована 1 сентября в Калининградской области. Информация о ее владельцах не приводится, но указан генеральный директор — Сергей Козлов, руководитель ООО «Бургер Рус», 99,84% капитала которой входит в активы нового МКООО.

Козлов пришел в компанию 3 августа. Тогда сообщалось, эта сеть быстрого питания впервые за 15 лет работы в России поменяла гендиректора.

В 2022 году американская компания Burger King объявила о приостановке корпоративной поддержки российского рынка. При этом, президент компании Дэвид Шир в своем письме сотрудникам сообщил, что сеть ресторанов не может в принудительном порядке остановить свою деятельность в России. По его словам, Burger King вышла на российский рынок через совместное предприятие, никто из троих партнеров не владеет контрольным пакетом акций.

Ранее ушедший McDonalds зарегистрировал в России новый знак.