На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Компания Burger King Russia переехала из Кипра в Россию

ЕГРЮЛ: компания Burger King Russia редомицилировалась из Кипра в Россию
true
true
true
close
Shutterstock

Кипрская компания Burger King Russia редомицилировалась в Россию, она продолжит существовать как МКООО «БКР». Об этом свидетельствуют данные единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Сообщается, компания была зарегистрирована 1 сентября в Калининградской области. Информация о ее владельцах не приводится, но указан генеральный директор — Сергей Козлов, руководитель ООО «Бургер Рус», 99,84% капитала которой входит в активы нового МКООО.

Козлов пришел в компанию 3 августа. Тогда сообщалось, эта сеть быстрого питания впервые за 15 лет работы в России поменяла гендиректора.

В 2022 году американская компания Burger King объявила о приостановке корпоративной поддержки российского рынка. При этом, президент компании Дэвид Шир в своем письме сотрудникам сообщил, что сеть ресторанов не может в принудительном порядке остановить свою деятельность в России. По его словам, Burger King вышла на российский рынок через совместное предприятие, никто из троих партнеров не владеет контрольным пакетом акций.

Ранее ушедший McDonalds зарегистрировал в России новый знак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами