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У Burger King в России впервые поменялся гендиректор

«Ъ»: новым гендиректором Burger King в России стал Сергей Козлов
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Sorbis/Shutterstock/FOTODOM

Впервые за 15 лет работы в России сеть быстрого питания Burger King поменяла гендиректора — вместо Дмитрия Медового ее возглавил Сергей Козлов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно статье, до этого Козлов работал в структурах компании: в 2021 — 2022 годах он владел и управлял ООО «Бургер Тех», затем до апреля прошлого года руководил «Бургер Рус Поволжье», а сейчас является учредителем и гендиректором ООО «Новый путь». Она владеет товарными знаками «Бургер Дом», БК, «Огонь и бургеры», «Вот так бургер!». На новую должность он был назначен 30 июля.

По словам эксперта по розничному бизнесу и потребительским рынкам Инны Гольфанд, в сфере общепита Козлов известен как антикризисный и операционный менеджер. Старший менеджер практики стратегического консультирования Neo Артем Максименко считает, что его назначение может быть связано с трансформацией стратегии компании, которая хочет развивать новые направления бизнеса, например, нарастить операционную эффективность и оптимизировать затраты.

В феврале российское юридическое лицо соцсети TikTok сменило гендиректора впервые с момента учреждения. Им стала Олеся Иловайская. С момента регистрации ООО «Тикток рус» в марте 2020 года эту позицию занимал Сергей Соколов.

Ранее западный политик восхитился российскими аналогами McDonald's и KFC.

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