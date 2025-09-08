Наследство экс-губернатора Курской области начали делить

В Москве начали делить наследство бывшего министра транспорта России, экс-губернатора Курской области Романа Старовойта. Информация об открытии дела представлена в реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты.

По запросу с фамилией, именем и отчеством Старовойта, делом под номером 40607472-5/2025 занимается столичный юрист Ольга Струкова. Других сведений не приводятся.

Согласно информации в открытых источниках с 2021 года Роман Старовойт находился в разводе. У него остались две дочери — 15-летняя Анастасия и 18-летняя Ангелина. Перед тем, как экс-министра не стало, он состоял в отношениях с 25-летней Полиной Копыловой. Девушка в 2024 году окончила Курский государственный медицинский университет.

Как стало известно журналистам, «движущим звеном» в романе Старовойта и Копыловой была 60-летняя мать девушки, которая мечтала о богатом зяте. В июле также появилась версия о возможном браке россиянки и экс-чиновника.

Ранее СК вызвал племянницу Старовойта.