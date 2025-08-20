СК вызвал племянницу экс-министра транспорта Романа Старовойта

Следственный комитет (СК) РФ вызвал министра приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области Анну Коновалову, которая приходится племянницей экс-министру транспорта Роману Старовойту, по подозрению в растрате 130 млн рублей из госбюджета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, речь идет о средствах, выделенных на строительство комплекса загородных домиков в туристическом комплексе «Патриот» в поселке Поныри, который должен был открыться в 2024 году.

Сообщается, что в результате проверки было обнаружено минимум два случая нецелевого расходования 21 млн рублей, а также десятки нарушений на общую сумму 113 млн рублей. В настоящий момент СК рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Анна Коновалова является троюродной племянницей экс-губернатора региона Старовойта, которого 7 июля обнаружили без признаков жизни через несколько часов после увольнения с поста главы Минтранса. По данным Mash, министр является единственной из администрации региона, сохранившей свою должность по нынешней день.

Ранее сообщалось, что с могилы Старовойта в Санкт-Петербурге пропали венки.