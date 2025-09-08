На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как правильно использовать спорт для борьбы со стрессом

Фитнес-тренер Силина: для борьбы со стрессом тренировки не должны быть в тягость
BearFotos/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы справиться со стрессом важно ввести в свою жизнь регулярные занятия спортом — исследования подтверждают, что они стимулируют выработку «гормонов счастья» — эндорфинов, а также укрепляют нервную систему и помогают справляться с эмоциональными перегрузками. Однако важно, чтобы тренировки не были в тягость, вводить их в распорядок следует постепенно, рассказала НСН глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Лучше всего в качестве инструмента борьбы со стрессом подходят занятия средней и низкой интенсивности. К ним, в том числе, относятся бег трусцой, велосипед, йога и пилатес. По словам Силиной, такие тренировки помогают постепенно подключить организм к спорту, убирают внутреннее напряжение и при этом укрепляют сердечно-сосудистую систему.

«Для тех, кто готов к более динамичным форматам, хороши интервальные тренировки, занятия с элементами боевых искусств или функциональный тренинг», — добавила эксперт.

Начинать она посоветовала с небольших ежедневных тренировок по 15 минут, причем важно, чтобы эти занятия не были в тягость. Это может быть даже обычная прогулка быстрым шагом, несколько приседаний и легкая растяжка. Когда занятия более-менее войдут в привычку, можно постепенно их усложнять, добавляя по десять минут в неделю. Такой мягкий подход позволит сделать спорт естественной частью жизни, который будет приносить удовольствие, подчеркнула Силина.

«Именно это станет главным стимулом для продолжения занятий, улучшения ментального здоровья и качества жизни в целом», — заключила специалист.

До этого психолог сервиса психоаналитик сервиса Ясно Владимир Гречко рассказал «Газете.Ru», что лучше всего справляться с тревогой и стрессом помогают такие виды спорта, как йога, бег, сквош, танцы и плавание. Отсутствие физической нагрузки делает жизнь человека значительно менее качественной и счастливой, подчеркнул он.

Ранее ученые нашли необычный способ перебороть нелюбовь к спорту.

