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Найден необычный способ перебороть нелюбовь к спорту

Stress and Health: физический стресс помогает полюбить тренировки
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Depositphotos

Физический стресс повышает толерантность к физнагрузкам даже у тех, кто считает себя «неспортивным». К такому выводу пришли ученые из Университета Флориды. Результаты опубликованы в журнале Stress and Health.

В серии экспериментов ученые проверяли реакцию людей на острый стресс. В испытаниях участвовали 34 человека. ведущих сидячий образ жизни. Сначала они попросили добровольцев подержать руку в ледяной воде в течение трех минуты. Двигать конечностью или сжимать пальцы в кулак при этом было нельзя. После этого испытуемые должны были выполнить тренировку на велотренажере.

Ожидалось, что такой переход окажется крайне дискомфортным. Однако оказалось, что даже кратковременный физический стресс позволил испытуемым по-новому воспринимать нагрузки: тренировка казалась не мучительной, а вполне приемлемой.

Для оценки нейрофизиологических и психологических изменений применялись сразу несколько методов. В ходе эксперимента проводилась электроэнцефалография (ЭЭГ) для отслеживания активности мозга. Полученные данные интерпретировались с помощью моделей искусственного интеллекта. Также фиксировалась вариабельность сердечного ритма и собирались субъективные данные с помощью анкет, оценивающих настроение и восприятие стресса.

Как объясняет ведущий автор Марсело Бильясси, физический стресс запускает специфическую цепочку нейронных реакций. Они формируют психологическую устойчивость к тому, что последует за ним. Это позволяет лучше переносить дискомфорт и сохранять концентрацию.

«Мы не просим сразу лезть в холодную ванну, — отмечает Бильясси. — Речь о том, чтобы постепенно расширять свои границы, ориентируясь на собственный уровень. Только так можно натренировать когнитивные механизмы устойчивости».

«Когда человек преодолевает сложность — даже небольшую, — мозг фиксирует это как опыт», — говорит исследователь.

Ранее врач назвал опасность тренировок на улице.

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