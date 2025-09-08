На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Малышева призвала девушек рожать в 18 лет

Малышева назвала период с 18 до 26 лет идеальным возрастом для материнства
close
РИА «Новости»/Depositphotos

Популярная телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» обратилась к молодым людям с призывом не откладывать создание семьи и рождение детей до 30 лет.

«Не откладывайте замужество и рождение детей на потом. Природа не изменилась, и идеальный возраст для материнства — от 18 до 25–26 лет», — заявила ведущая.

По ее словам, после тридцатилетнего рубежа у женщин значительно сокращается запас яйцеклеток, что снижает шансы на успешную беременность. Кроме того, дети, рожденные женщинами старше 30 лет, чаще сталкиваются с различными патологиями.

Чтобы молодые семьи не распадались брянский депутат предложил ввести систему санкций за флирт на работе. По мнению регионального парламентария, за незначительную провинность достаточно будет ограничиться выговором. Если флирт зашел слишком далеко, за это любвеобильного коллегу работодатель должен заставить заплатить крупный штраф. А если и штрафы не отобьют желание флиртовать на работе – это должно привести к увольнению. Следить за исполнением наказания, согласно предложению брянского депутата, должны HR-специалисты.

Ранее Малышева призвала россиян отказаться от питьевой воды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами