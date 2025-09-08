Жена участника СВО из Белгородской области обвинила педагогов детсада в избиении сына

В Старом Осколе жена бойца СВО пожаловалась на избиение сына в детском саду

Жительница Белгородской области, муж которой является участником СВО, рассказала о плохом обращении с детьми в местном детском саду. Ее слова приводит Бел.ру.

Женщина вместе с ребенком живет в Старом Осколе, сын ходит в дошкольное учреждение на улице Ватутина. По ее словам, в последнее время она дважды замечала травмы у ребенка после посещения детского сада, а именно раны на щеке и большую шишку на переносице.

Родительница задавала вопросы администрации учреждения, но там, якобы, об этом ничего не знают. Медработник заведения также ничего рассказать не смог.

«Перевести ребенка в другое дошкольное учреждение семья не может, так как отец ребенка участвует в СВО», – сообщается в публикации.

Глава муниципалитета пообещал, что разберется в ситуации. По его словам, специалисты из департамента образования приедут в детский сад, чтобы оценить меры безопасности там.

