Ученый рассказал, почему дети часто болеют в садике

ПНИПУ: главная причина простуд у детей — стресс от адаптации
Shutterstock

Осенью многие родители впервые отдают детей в детский сад, надеясь получить больше времени для работы. Однако через пару месяцев, после череды простуд и ОРВИ, у многих возникает желание оставить ребенка дома до школы. Старший научный сотрудник Пермского Политеха, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов объяснил, почему малыши так часто болеют в саду, как подготовить их организм и психику к новому этапу и чего стоит избегать. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам ученого, главные причины простуд у детей — стресс от адаптации и столкновение с новой микробной средой. Психоэмоциональное напряжение при резкой смене окружения проявляется через телесные симптомы, а встреча с незнакомыми вирусами и бактериями запускает процесс формирования иммунной памяти. Этот этап, хотя и тревожный для родителей, является естественной частью взросления. Если ребенок переносит болезни в легкой форме, после выздоровления лучше продолжать посещение сада, иначе адаптация затянется. Но если каждое заболевание сопровождается осложнениями и требует длительного лечения, необходима консультация педиатра или иммунолога.

Распространенные «народные методы» профилактики, вроде баночек с чесноком или оксолиновой мази, не только бесполезны, но и способны вызвать аллергию или проблемы с дыханием. Специальное заражение детей ветрянкой также опасно — болезнь может протекать тяжело, с осложнениями. Гораздо безопаснее сделать прививку, которая позволяет перенести инфекцию в легкой форме или избежать ее совсем.

Исследователь отмечает, что садик играет не только медицинскую, но и социальную роль: помогает формировать навыки взаимодействия, учит дружить и работать в коллективе. Если ребенок по состоянию здоровья не может его посещать, важно компенсировать это общением со сверстниками в других условиях. В противном случае в будущем может быть сложнее адаптироваться к новым коллективам, а иммунная система будет реагировать на инфекции тяжелее.

