В Петербурге трамвай переехал самокатчика

В Петербурге самокатчик врезался в трамвай, юноша не выжил
true
true
true
close
Shutterstock/Tishchenko Dmitrii

Самокатчик попал под колеса трамвая в Петербурге. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Доблести накануне вечером. По предварительным данным, 19-летний молодой человек на электросамокате столкнулся с трамваем, которым управлял 22-летний молодой человек. В результате первый участник ДТП не выжил.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Как рассказал очевидец местным СМИ, на переходе работал малозаметный светофор. Наиболее вероятно, юноша не заметил, что на нем горел красный, и поехал на самокате вперед.

Ситуация повлияла на график движения трамваев. Маршруты некоторых из них были изменены.

До этого в Новой Москве машина сбила самокатчика, который ехал по зебре. В результате молодой человек взлетел в воздух и приземлился на асфальт. Получил ли он серьезные травмы, неизвестно.

Ранее в Казани трамвай с пассажирами заискрился и задымился на ходу.

