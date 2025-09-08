На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван овощ, который поможет сделать лазанью полезнее

Pravda.Ru: цуккини поможет сделать лазанью полезнее
Пресс-служба Иль Патио

Цуккини поможет сделать лазанью более полезной и менее калорийной, ломтиками овощей можно заменить традиционные прямоугольники теста. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Для этой версии блюда потребуются100 г цуккини, 100 г грудки индейки, 150 г творога, 30 г моцареллы, 100 г томатного соуса, 50 мл воды, 1 ст. ложка петрушки и зеленого лука и соль по вкусу. Специалисты советуют нарезать цуккини тонкими ломтиками, посыпать солью и оставить на 10 минут, а после — отжать, чтобы убрать лишнюю жидкость. Творог нужно приправить солью, петрушкой и зеленым луком, томатный соус — смешать с водой, чтобы сделать его более легким.

«Сложите лазанью слоями: цуккини, грудка индейки и творог. Залейте томатным соусом и наконец посыпьте моцареллой. Запекайте в духовке, пока блюдо не станет слегка золотистым», — добавили в сообщении.

До этого кондитеры говорили, что цуккини имеет нейтральный вкус, поэтому его можно добавлять в десерты. Так, например, на его основе можно сделать пряники. Для этого потребуется стакан тертых цуккини, два яйца, половина стакана растительного масла, стакан сахара, 2,5 стакана муки, щепотка соли, столовая ложка какао, по одной чайной ложке пряных специй, корицы и разрыхлителя.

Ранее врач назвала полезные варианты завтрака для школьников.

