Врач назвала полезные варианты завтрака для школьников

Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

Завтрак школьников должен основываться на принципах разнообразия, сбалансированности и умеренности, а также соответствовать принципу «гарвардской тарелки» — четверть белка, четверть цельнозерновых продуктов, половина овощей или фруктов. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

«Самое главное — чередовать «белковые» и «углеводные» завтраки. И экспериментировать, смотреть по состоянию и желанию ребенка. Предпочтительнее — белковые завтраки, так ребенок будет дольше оставаться сытым, если в школе нет горячего питания», — уточнила диетолог.

В качестве примеров полезных и сбалансированных завтраков Денисенко назвала омлет или яичницу с овощами, бутерброд из цельнозернового хлеба с овощами, курицей или индейкой, каши на молоке без сахара, творог с ягодами или фруктами. Кроме того, можно приготовить оладьи или макароны с овощами.

Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко до этого говорила, что каша — лучший вариант для завтрака, потому что это она дает энергии и силы за счет содержащихся волокон. При этом она подчеркнула, что каши должны быть не быстрорастворимыми, а долговарящимися, поскольку именно они сохраняют нужные витамины и микроэлементы.

Ранее сообщалось, что пропуск завтрака и поздний ужин приводят к опасной болезни.

