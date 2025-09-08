На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала о главных источниках омеги-3

Врач Солнцева: омегу-3 можно получить из рыбы и льняного масла
true
true
true
close
Nata Bene/Shutterstock/FOTODOM

Жирная рыба, морепродукты, морские водоросли являются одними из главных источников омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук (ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии») Татьяна Солнцева.

К растительным источникам ненасыщенных жиров она отнесла льняное семя и произведенное из него льняное масло.

«Однако в растениях омега-3 содержится не в той форме, которая усваивается нами лучше всего. Для нас самая удобная форма омега-3 — это так называемые ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) и ДГК (докозагексаеновая кислота)», — уточнила Солнцева.

По ее словам, для их получения нужны животные источники. Врач отметила, что потребление рыбы два раза в неделю по 150 г поможет закрыть дефицит омеги-3.

Исследование, опубликованное в журнале Aggression and Violent Behavior (AVB), до этого показало, что жирные кислоты омега-3 снижают агрессию, включая вспышки гнева и острую реакцию на стресс. Исследователи отмечают, что омега-3 эффективно снижает как реактивную (эмоциональную) агрессию, так и проактивную — спланированное, целенаправленное поведение.

Ранее россиянам назвали работающие БАДы для роста волос.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами