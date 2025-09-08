Врач рассказала о главных источниках омеги-3

Врач Солнцева: омегу-3 можно получить из рыбы и льняного масла

Жирная рыба, морепродукты, морские водоросли являются одними из главных источников омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук (ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии») Татьяна Солнцева.

К растительным источникам ненасыщенных жиров она отнесла льняное семя и произведенное из него льняное масло.

«Однако в растениях омега-3 содержится не в той форме, которая усваивается нами лучше всего. Для нас самая удобная форма омега-3 — это так называемые ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) и ДГК (докозагексаеновая кислота)», — уточнила Солнцева.

По ее словам, для их получения нужны животные источники. Врач отметила, что потребление рыбы два раза в неделю по 150 г поможет закрыть дефицит омеги-3.

Исследование, опубликованное в журнале Aggression and Violent Behavior (AVB), до этого показало, что жирные кислоты омега-3 снижают агрессию, включая вспышки гнева и острую реакцию на стресс. Исследователи отмечают, что омега-3 эффективно снижает как реактивную (эмоциональную) агрессию, так и проактивную — спланированное, целенаправленное поведение.

Ранее россиянам назвали работающие БАДы для роста волос.