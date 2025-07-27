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Названо вещество из пищи, снижающее агрессию

AVB: жирные кислоты омега-3 могут снижать агрессию
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JulijaDmitrijeva/Shutterstock/FOTODOM

Жирные кислоты омега-3 снижают агрессию, включая вспышки гнева и острую реакцию на стресс. Это показало исследование, опубликованное в журнале Aggression and Violent Behavior (AVB).

Омега-3 (в частности, ЭПК и ДГК) — это незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в орехах, оливковом масле и жирной рыбе, такой как лосось, скумбрия и сельдь. Ученые давно связывают их потребление с укреплением сердца, мозга и иммунной системы. Новая работа подтверждает: влияние этих веществ распространяется и на поведение.

К такому выводу ученые пришли в результате анализа данных 29 ранее опубликованных исследований. Они охватили почти четыре тысячи участников — от школьников до взрослых в клинических и судебно-медицинских учреждениях. Результаты показали, что омега-3 может подавлять агрессивное поведение независимо от возраста, пола, диагноза, дозировки или длительности курса приема.

Исследователи отмечают, что омега-3 эффективно снижает как реактивную (эмоциональную) агрессию, так и проактивную — спланированное, целенаправленное поведение. По словам ученых, ЭПК и ДГК выступают потенциально ценным инструментом в работе с людьми, склонными к раздражительности, вспыльчивости или насилию.

Авторы исследования подчеркивают: проблема агрессивного поведения особенно актуальна в школах, клиниках и исправительных учреждениях. Увеличение потребления омега-3 — с пищей или с помощью сертифицированных препаратов — может быть рекомендовано людям, испытывающим хронический стресс или трудности с контролем эмоций.

Ранне были названы природные средства, эффективные против депрессии.

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