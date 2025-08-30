проект

Россиянам назвали работающие БАДы для роста волос

Врач Кызымко: витамин B7, омега-3, железо и цинк помогают росту волос

true
true
true
close
Shutterstock

На полках аптек и магазинов можно встретить множество БАДов для роста волос, однако не у всех из них доказана эффективность. Среди реально работающих средств – витамин B7, омега-3, железо и цинк. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач превентивной медицины, дерматовенеролог, трихолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Мария Кызымко.

«Витамины группы B, а именно витамин B7 (биотин) поддерживает нормальный рост волос, но чрезмерное потребление может вызвать побочные эффекты. Омега-3 жирные кислоты улучшают общее состояние кожи и волос, способствуя увлажненности и гладкости. Дефицит железа и цинка, которые часто встречаются у россиян, ведет к истончению и выпадению волос», – рассказала врач.

Однако, по ее словам, важно помнить, что перед началом приема любых добавок необходимо проконсультироваться с врачом-трихологом, поскольку избыток некоторых веществ может нанести вред организму.

«Здоровые волосы зависят не только от внешних уходовых продуктов, но и от общего состояния организма. Недостаток белка, витаминов группы B, железа, цинка и некоторых других микроэлементов негативно сказывается на состоянии кожи головы и структуре волосяного стержня. Хронический стресс может привести к выпадению волос и ухудшению их качества. Некоторые заболевания и эндокринные нарушения, такие как гипотиреоз, анемия также влияют на здоровье волос. Именно поэтому важно обратиться к врачу перед началом приема любых средств: он поможет правильно выявить причину проблемы и подобрать правильное лечение», – заключила доктор.

