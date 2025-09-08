На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии под зданием магазина нашли 317 скелетов

Археологи обнаружили под зданием магазина в британском Глостере 317 скелетов
INAH

Во время раскопок на месте бывшего универмага в британском городе Глостере обнаружили 317 скелетов. Об этом сообщает журнал Popular Mechanics.

Останки были обнаружены на месте бывшего универмага Debenhams, где сейчас строится кампус местного университета. Скелеты относятся к периоду позднего Средневековья. Ранее в этом месте были найдены еще 83 захоронения времен Древнего Рима.

По словам руководителя раскопок Клиффа Бейтмана, Глостер является невероятно важным местом для археологов, поскольку в нем каждый раз делаются открытия.

Кроме скелетов во время раскопок были обнаружены различные предметы, в том числе табачная трубка и фрагменты винной бутылки.

4 сентября сообщалось, что в Сербии нашли кости бурого медведя, участвовавшего в боях с римскими гладиаторами.

Ранее в Шотландии во время раскопок нашли каменную голову со «зловещей улыбкой».

