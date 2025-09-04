На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сербии нашли кости медведя, участвовавшего в боях римского амфитеатра

labrujulaverde: кости медведя-гладиатора обнаружили в Сербии
Depositphotos

Группа исследователей из Сербии, Польши и США установила, что бурые медведи использовались в поединках с гладиаторами в Древнем Риме. Об этом сообщает издание Labrujulaverde.

Вывод сделан после анализа фрагментированного черепа животного, найденного в 2016 году на раскопках амфитеатра римского города Виминациума (современная Сербия). Исследование показало, что останки принадлежали шестилетнему самцу местного происхождения, которого, вероятно, содержали в неволе для участия в боях.

На костях были обнаружены следы травмы тупым предметом, а зубы медведя оказались сильно стертыми — ученые связывают это с тем, что он постоянно грыз металлические или деревянные прутья клетки. Также были выявлены признаки пародонтоза и стресса. Судя по всему, животное неоднократно выходило на арену, получило тяжелую травму в бою, а затем погибло от инфекции.

Исторические источники подтверждают, что в амфитеатрах Древнего Рима проводились зрелища с участием не только гладиаторов и приговоренных, но и множества диких зверей, которых использовали для боев и казней.

Ранее в Китае открыли новый вид травоядных динозавров.

