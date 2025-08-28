На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Шотландии во время раскопок нашли каменную голову со «зловещей улыбкой»

Студентка в Шотландии нашла на раскопках каменную голову со зловещей улыбкой
University of the Highlands and Islands Archaeology Institute

Во время рутинных раскопок на ферме Скайл студентка университета сделала неожиданную и редчайшую находку — искусно вырезанную каменную голову со «зловещей улыбкой», пишет Fox News.

Кэти Джосс, студентка, работавшая на раскопках, обнаружила артефакт в траншее. По словам девушки, древняя голова буквально «уставилась на нее», когда была извлечена на свет.

Находка, вырезанная из красного песчаника с желтыми прожилками, изображает человека с кудрявыми волосами и загадочной улыбкой. Несмотря на отсутствие носа, скульптура поразительно хорошо сохранилась.

Преподаватель археологии Сара Джейн Гиббон назвала скульптуру «невероятно захватывающей». По ее мнению, материал для ее создания, вероятно, был добыт на соседнем острове Эдей и идентичен камню, из которого построена старая приходская церковь Святой Марии неподалеку.

Хотя точный возраст и назначение головы пока остаются загадкой, ее присутствие на ферме свидетельствует о том, что когда-то здесь существовало «здание некоторого великолепия», предположительно связанное с церковью.

Исключительная сохранность скульптуры позволяет рассмотреть даже отдельные следы резца мастера. Ученые полагают, что она долгое время была укрыта в помещении, что спасло ее от разрушения.

Ранее археологи в Чехии нашли крупнейший клад эпохи кельтов.

