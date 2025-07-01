В Госдуме объяснили, как изменится индексация пенсий с 2026 года

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила в разговоре с RT, почему с 2026 года в России будут два раза в год индексироваться страховые пенсии.

По ее словам, первое повышение произойдет с 1 февраля. Депутат отметила, что с этой даты удобно делать перерасчет на реальное значение инфляции за год. Она напомнила, что в этом году пенсии проиндексировали с 1 января, а затем они были дополнительно проиндексированы. При этом Росстат опубликовал окончательные данные по инфляции за 2024 год уже ближе к концу февраля, обратила внимание парламентарий.

Она добавила, что именно поэтому первая индексация будет на реальное значение инфляции, а вторая индексация — на уровень роста доходов инвестиционного портфеля Социального фонда.

1 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил на стратегической сессии кабмина, что с 2026 года в стране страховые пенсии граждан будут увеличиваться дважды: : с февраля — к уровню инфляции за прошедший год и с апреля — с учетом роста доходов Соцфонда.

Ранее в Госдуме рассказали о способах увеличить пенсию.