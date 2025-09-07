На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Немецкий министр предложил на случай войны запастись консервированными равиоли на €80 млн

Министр с/х Райнер предложил создать в Германии стратегический запас равиоли
true
true
true
close
imago stock&people/Global Look Press

Министр сельского хозяйства и продовольствия Германии Алоис Райнер намерен повысить готовность страны к чрезвычайным ситуациям за счет увеличения запасов еды, сообщает ProSieben.

Идею создать национальный резерв готовых продуктов питания чиновник высказал в подкасте Politico Berlin Playbook в конце августа. В прошлом запасы правительства ФРГ на случай ЧС состояли из зерновых, чечевицы и консервированного молока. Эти продукты надо было тщательно обрабатывать перед употреблением. Райнер хочет запасти больше готовых продуктов, например, консервированных равиоли.

«Я хочу превратить это в национальный резерв готовых продуктов, которые можно употреблять сразу после разогрева», — сказал министр.

Он оценил стоимость проекта в €80-90 млн и заявил, что собирается привлечь к нему частный сектор и крупные продовольственные сети. По мнению Райнера, геополитические события, проблемы с поставками и потенциальные кризисные сценарии свидетельствуют о необходимости таких мер, потому что люди не могут жить без еды и питья.

В начале августа бывший министр здравоохранения Латвии Петерис Апинис призвал жителей страны создать стратегические запасы на случай чрезвычайных ситуаций. Он советует разместить «бочку выживания» на расстоянии 10 м от дома. Контейнер должен быть устойчив к грызунам и содержать длительно хранящиеся продукты, запас воды, наличные деньги, копии документов и ценные семейные предметы.

Ранее в Мурманске «на случай форс-мажора» начали продавать места в бомбоубежище с магазином.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами