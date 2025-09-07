Немецкий министр предложил на случай войны запастись консервированными равиоли на €80 млн

Министр сельского хозяйства и продовольствия Германии Алоис Райнер намерен повысить готовность страны к чрезвычайным ситуациям за счет увеличения запасов еды, сообщает ProSieben.

Идею создать национальный резерв готовых продуктов питания чиновник высказал в подкасте Politico Berlin Playbook в конце августа. В прошлом запасы правительства ФРГ на случай ЧС состояли из зерновых, чечевицы и консервированного молока. Эти продукты надо было тщательно обрабатывать перед употреблением. Райнер хочет запасти больше готовых продуктов, например, консервированных равиоли.

«Я хочу превратить это в национальный резерв готовых продуктов, которые можно употреблять сразу после разогрева», — сказал министр.

Он оценил стоимость проекта в €80-90 млн и заявил, что собирается привлечь к нему частный сектор и крупные продовольственные сети. По мнению Райнера, геополитические события, проблемы с поставками и потенциальные кризисные сценарии свидетельствуют о необходимости таких мер, потому что люди не могут жить без еды и питья.

В начале августа бывший министр здравоохранения Латвии Петерис Апинис призвал жителей страны создать стратегические запасы на случай чрезвычайных ситуаций. Он советует разместить «бочку выживания» на расстоянии 10 м от дома. Контейнер должен быть устойчив к грызунам и содержать длительно хранящиеся продукты, запас воды, наличные деньги, копии документов и ценные семейные предметы.

Ранее в Мурманске «на случай форс-мажора» начали продавать места в бомбоубежище с магазином.