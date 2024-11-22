В Мурманске «на случай форс-мажора» начали продавать места в бомбоубежище с магазином

В Мурманске местный житель разместил объявление о продаже «гарантированных мест» в бомбоубежище «на случай форс-мажора». На это обратил внимание Telegram-канал «Мурманск сейчас».

Согласно объявлению, на 200 кв. м будут находиться не более 30 человек. Им будут предоставлены спальное место, запас еды и воды на 45 суток и средства личной гигиены.

«В бомбоубежище будет работать продовольственный магазин — так что запаситесь наличными», — отмечается в описании услуги.

Там также уточняется, что в бомбоубежище по адресу ул. Академика Книповича, 47, осталось 19 мест. Стоимость услуги составляет 60 тыс. руб.

«Мурманск сейчас» сопроводил скриншот объявления подписью «На фоне заявлений в Мурманске активизировались ушлые бизнесмены». Вероятно, речь идет о заявлении президента РФ Владимира Путина, который в обращении к гражданам и ВС РФ сообщил, что на применение американского и британского дальнобойного оружия Россия ответила комбинированным ударом по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины с использованием баллистической ракеты «Орешник».

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказал, что известно об «Орешнике».