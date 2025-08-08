На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-министр Латвии рекомендовал гражданам создать стратегические запасы

Экс-министр Латвии Апинис посоветовал закопать бочку выживания в огороде
Ints Kalnins/Reuters

Бывший министр здравоохранения Латвии Петерис Апинис призвал жителей страны создать стратегические запасы на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом он заявил в эфире телеканала TV24.

По рекомендации экс-министра, следует разместить «бочку выживания» на расстоянии ~10 м от дома. Контейнер должен быть устойчив к грызунам и содержать длительно хранящиеся продукты, запас воды, наличные деньги, копии документов, ценные семейные предметы

«При кризисе банковские карты могут стать бесполезными. Храните в тайнике то, что поможет пережить нестабильность — включая «бабушкины драгоценности», — пояснил Апинис.

В феврале представитель эстонского бюро по предупреждению рисков Кайса Нийло заявила, что власти Эстонии призвали граждан запастись продуктами, водой, лекарствами и настольными играми на фоне возможного отключения электричества после ее выхода из энергосистемы БРЭЛЛ.

Ранее в Литве понадеялись на обещанные санкции Трампа против России.

