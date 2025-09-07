На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Патриарх провел литургию перед общемосковским крестным ходом

Патриарх Кирилл провел литургию в Храме Христа Спасителя перед крестным ходом
Григорий Сысоев/РИА Новости

Патриарх Кирилл провел литургию в Храме Христа Спасителя перед общемосковским крестным ходом. Об этом пишет РИА Новости.

Руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков рассказал, что в масштабном крестном ходе от Храма Христа Спасителя через Пречистенскую набережную до Новодевичьего монастыря приняли около 40 тысяч человек. Чтобы обеспечить дорогу верующим, было перекрыто дорожное движение.

Крестный ход назвали возрождением четырехсотлетней традиции больших общемосковских крестных ходов, насчитывавшей до революции более четырех столетий. Он был приурочен ко дню празднования Собора Московских святых. Патриарх Кирилл возглавлял шествие. По завершении крестного хода он провел краткий молебен.

До этого в Екатеринбурге крестный ход памяти Романовых собрал более 40 тысяч паломников.

В крестном ходе приняли участие паломники не только из России, но и из Чехии, Узбекистана, Сербии и других стран.

Ранее в Вологодской области восстановили мост после его обрушения во время крестного хода.

