В Екатеринбурге прошел крестный ход памяти Романовых, сообщает пресс-служба городской епархии.

Отмечается, что более 40 тысяч паломников приняли участие в ночной Божественной литургии и почти четырехчасовом крестном ходе от Храма-на-Крови до Царской обители. В крестном ходе приняли участие паломники не только из России, но и из Чехии, Узбекистана, Сербии и других стран, включая уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову, доктора истории, представителя Национального института восточных языков и культур Андрея Рачинского, а также профессора музыки, президента музыкальной Культурной ассоциации Лоренцо де Понте Ди Витторио Венето из Италии.

Семья Романовых была расстреляна в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. В 2000 году РПЦ причислила их к лику святых в составе Собора новомучеников и исповедников российских.

До этого профессор кафедры уголовного права Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Сергей Милюков говорил, что останки, захороненные в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, могут принадлежать не последним Романовым, а их предкам, и быть вывезенными из Великобритании.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о последних днях Николая II и его семьи.