В Вологодской области восстановили мост после его обрушения во время крестного хода

В Вологодской области восстановили мост после обрушения во время крестного хода

Пешеходный мост в Никольском округе Вологодской области, обрушившийся 12 июля во время крестного хода, восстановлен и открыт для жителей. Об этом ТАСС сообщил губернатор Георгий Филимонов.

«Конструкцию полностью заменили: установили новые опоры, деревянные балки, страховочные тросы и перила. Теперь мост устойчивее», — пояснил глава региона.

В соответствии с правилами эксплуатации, передвигаться по переправе одновременно можно группами до 10 человек.

Переправа длиной 64 метра соединяет поселок Дуниловский и деревню Дунилово, сокращая путь на 3 км. Ею ежедневно пользуются 520 жителей для доступа к магазинам, медпункту и церкви.

12 июля в Вологодской области во время крестного хода обрушился мост вместе с верующими.

Глава Никольского округа Дмитрий Мишенев сообщил, что пострадавшие в результате обрушения пешеходного моста получат единовременные выплаты в размере до 50 тысяч рублей.

Ранее в Ульяновской области размыло новый мост.