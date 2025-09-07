На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Более 40 тысяч человек приняли участие в крестном ходе в Москве

Сучков: более 40 тысяч человек приняли участие в общемосковском крестном ходе
 Религиозная организация «Русская Православная Старообрядческая Церковь»

Более 40 тысяч человек приняли участие в общемосковском крестном ходе, который прошел в воскресенье. Об этом РИА Новости рассказал руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

«Впервые за многие десятилетия прошел всероссийский крестный ход во главе со Святейшим (патриархом Московским и всея Руси Кириллом) от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. По нашим подсчетам, более 40 тысяч приняли участие», — сказал он.

До этого в Екатеринбурге крестный ход памяти Романовых собрал более 40 тысяч паломников.

В крестном ходе приняли участие паломники не только из России, но и из Чехии, Узбекистана, Сербии и других стран, включая уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову, доктора истории, представителя Национального института восточных языков и культур Андрея Рачинского, а также профессора музыки, президента музыкальной Культурной ассоциации Лоренцо де Понте Ди Витторио Венето из Италии.

Ранее гендиректор «Динамо» высказался об идее провести крестный ход вокруг стадиона.

