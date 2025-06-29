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Гендиректор «Динамо» высказался об идее провести крестный ход вокруг стадиона

Гендиректор «Динамо» Пивоваров поддержал идею провести крестный ход
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Владимир Песня/РИА Новости

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров поддержал идею болельщиков провести крестный ход вокруг домашнего стадиона команды, передает «Чемпионат».

«У каждого свои футбольные верования. Лично я в проклятия не верю, «Динамо» все по плечу. Крестный ход — инициатива болельщиков, которую мы одобряем», — сказал Пивоваров.

Бывший тренер клуба Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Гусев.

13 июня клуб официально возглавил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Ранее Карпин назвал свое основное место работы.

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