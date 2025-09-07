На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде объяснили слова Пескова о «прозрачности» мессенджеров для силовиков

Сенатор Шейкин: прозрачность мессенджеров для силовиков не нарушает Конституцию
Пресс-служба Совета Федерации РФ

Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова об «абсолютной прозрачности» любых мессенджеров для спецслужб не означают, что у силовиков есть свободный доступ к личным сообщениям россиян, пояснил «Газете.Ru» сенатор Артем Шейкин.

«Заявление пресс-секретаря о том, что мессенджеры «абсолютно прозрачны» для спецслужб, не означает, что сотрудники могут в свободном режиме читать личные переписки граждан. В России действует 23-я статья Конституции, которая гарантирует тайну переписки, телефонных переговоров и сообщений. Доступ к этим данным возможен только в случаях, прямо установленных законом, и исключительно на основании судебного решения», — сказал он.

Шейкин подчеркнул, что «прозрачность» мессенджеров не нарушает Конституцию, так как силовики могут читать переписки только в случае необходимости, когда на это есть разрешение.

«Когда говорят о «прозрачности», чаще всего имеется в виду техническая возможность спецслужб при необходимости получить доступ к данным пользователей через операторов связи или самих владельцев мессенджеров. Это делается в рамках оперативно-разыскных мероприятий — например, при расследовании преступлений или угроз национальной безопасности. Таким образом, сама по себе «прозрачность» не нарушает Конституцию: ключевым условием остается наличие законных оснований и судебного контроля», — сказал он.

6 сентября Песков заявил в интервью ТАСС, что россияне должны понимать — любые мессенджеры прозрачны для спецслужб. Он также отметил, что это необходимо учитывать в корпоративных и государственных вопросах.

Ранее россиянам рассказали, что делать при обнаружении шпионского AirTag.

