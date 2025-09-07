У стен Новодевичьего монастыря завершился общемосковский крестный ход. Об этом пишет РИА Новости.

Участники крестного хода, число которых оценивается в 20 тыс., с молитвенными песнопениями прошли около шести километров, после чего состоялся краткий молебен и проповедь патриарха Кирилла.

Крестный ход назвали возрождением четырехсотлетней традиции больших общемосковских крестных ходов, насчитывавшей до революции более четырех столетий. Он был приурочен ко дню празднования Собора Московских святых.

До этого в Екатеринбурге крестный ход памяти Романовых собрал более 40 тысяч паломников.

В крестном ходе приняли участие паломники не только из России, но и из Чехии, Узбекистана, Сербии и других стран, включая уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову, доктора истории, представителя Национального института восточных языков и культур Андрея Рачинского, а также профессора музыки, президента музыкальной Культурной ассоциации Лоренцо де Понте Ди Витторио Венето из Италии.

