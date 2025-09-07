На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Екатеринбурге подросток на самокате распылил перцовку в прохожего из-за замечания

E1: в Екатеринбурге подросток распылил перцовый баллончик в прохожего
В Екатеринбурге подросток залил перцовкой прохожего, пострадавший получил химический ожог глаз. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел 5 сентября на улице Академика Парина. Семья с детьми возвращалась из детского сада, когда заметили, что им навстречу едут двое подростков на электросамокатах.

Один из юношей едва не врезался в их сына, катавшегося на велосипеде, отец мальчика догнал подростков и сделал им замечание. В ответ один из парней достал перцовый баллончик и распылил средство прямо в лицо мужчине. Пострадавший получил химический ожог века и окологлазничной области обоих глаз первой степени. Медики диагностировали угрозу потери зрения. Мужчине назначено лечение, пострадавший написал заявление в полицию для привлечения виновного к ответственности.

До этого в Чите самокатчик сбил 17-летнюю беременную и отправил ее в больницу. Инцидент произошел 4 сентября на Новобульварной улице. Водитель СИМ налетел на 17-летнюю девушку, которая была на шестом месяце беременности. Возбуждено уголовное дело.

Ранее екатеринбурженка получила перелом позвоночника из-за наезда самокатчика.

