На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военкор рассказал о незначительных повреждениях здания кабмина в Киеве

Военкор Котенок: удар по зданию кабмина в Киеве не нанес серьезного ущерба
true
true
true

Российский военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что о серьезном ущербе говорить не приходится после прилета по зданию правительства Украины в Киеве. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Первоначальный бандеровский вброс, что «ударили ракетой», даже нет смысла обсуждать», — написал Котенок.

По его словам, при ударе ракетой от здания не осталась бы и пустого места.

Утром о возгорании в правительственном здании в Печерском районе украинской столицы сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В горящей части расположен офис премьер-министра Юлии Свириденко.

После начала пожара в здании кабмина министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о «серьезной эскалации». Он призвал мировое сообщество усилить давление на Москву и прекратить закупать у РФ энергоресурсы. Глава МИД Украины потребовал новых жестких антироссийских санкций и мер по усилению республики.

Ранее Зеленский прокомментировал пожар в здании кабмина Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами