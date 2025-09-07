Военкор рассказал о незначительных повреждениях здания кабмина в Киеве

Военкор Котенок: удар по зданию кабмина в Киеве не нанес серьезного ущерба

Российский военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что о серьезном ущербе говорить не приходится после прилета по зданию правительства Украины в Киеве. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Первоначальный бандеровский вброс, что «ударили ракетой», даже нет смысла обсуждать», — написал Котенок.

По его словам, при ударе ракетой от здания не осталась бы и пустого места.

Утром о возгорании в правительственном здании в Печерском районе украинской столицы сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В горящей части расположен офис премьер-министра Юлии Свириденко.

После начала пожара в здании кабмина министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о «серьезной эскалации». Он призвал мировое сообщество усилить давление на Москву и прекратить закупать у РФ энергоресурсы. Глава МИД Украины потребовал новых жестких антироссийских санкций и мер по усилению республики.

Ранее Зеленский прокомментировал пожар в здании кабмина Украины.