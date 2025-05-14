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Кабель связи повредили в Мариуполе во время съемок художественного фильма

Минцифры ДНР: съемочная группа фильма повредила кабель связи в Мариуполе
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Shutterstock

В Мариуполе повредили оптоволоконный кабель связи во время съемок художественного фильма «о событиях 2022 года». Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры ДНР.

В ведомстве рассказали, что вечером 11 мая диспетчерской службой «УГЛЕТЕЛЕКОМ» было зафиксировано повреждение магистральной волоконно-оптической линии передачи данных по направлению Донецк – Волноваха – Мариуполь. Прибывшая на место аварийно-восстановительная бригада обнаружила повреждение 24-х волоконного оптического кабеля связи во время съемочного процесса.

«К сожалению, ни сценарий фильма, ни консультации по ходу съемок с представителями операторов связи проведены не были. Съемочная группа посчитала себя «имеющей право на любые действия» и, в результате, произошло возгорание и механическое повреждение 24-х волоконного оптического кабеля», — говорится в сообщении ведомства.

В Минцифры отметили, что в связи с повреждениями ряд операторов связи ДНР были лишены не только основных, но и резервных каналов передачи данных.

Работы по восстановлению волоконно-оптической линии связи были завершены ночью 12 мая. В настоящее время передача данных осуществляется в штатном режиме, добавили в министерстве.

В ночь на 13 мая центр Новосибирска остался без света из-за аварии на кабельной линии.

Ранее Бийск частично остался без холодной воды из-за пожара.

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