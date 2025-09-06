На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Афганские спасатели после землетрясения игнорировали женщин под завалами

NYT: афганские спасатели после землетрясения помогали только мужчинам
Hedayat Shah/AP

В Афганистане спасатели не помогали женщинам, оказавшимся под завалами во время землетрясения. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Газета отмечает, что культурные нормы страны запрещают физический контакт между мужчинами и женщинами, не являющимися членами семьи. Очевидцы рассказали, что сотрудники скорой в деревне Андарлакчак помогали только раненым мужчинам, а женщин «собрали в одном углу и забыли о них».

«Пострадавших и застрявших женщин оставляли под камнями, ожидая, пока женщины из других деревень прибудут и вытащат их», — подтвердил мужчина-волонтер Тахзибулла Мухазеб из медицинской бригады скорой.

Он добавил, что погибших женщин при отсутствии родственников-мужчин вытаскивали за одежду, чтобы избежать контакта с кожей.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

С 31 августа в Афганистане произошло три землетрясения. Спасательные операции проводятся преимущественно с вертолетов, так как обвалы и оползни перекрыли доступ к отдаленным деревням. Число жертв от первого толчка и последующих афтершоков продолжает расти. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в результате землетрясения 31 августа ранены 2180 человек, не выжили 1368. Всего от стихийного бедствия пострадали жители 25-ти деревень.

Ранее житель Афганистана во время землетрясения потерял 11 родственников.

