На юго-востоке Афганистана произошло третье за шесть дней землетрясение

В Афганистане произошло третье за шесть дней землетрясение
Hedayat Shah/AP

В юго-восточном районе Афганистана, в провинциях Нангархар и Кунар, произошло землетрясение магнитудой 5,6 — уже третье за последние 6 суток. Об этом сообщает BBC.

«Спасательные и поисковые работы продолжаются, в разных районах установлены палатки для пострадавших, продолжается доставка первой помощи и экстренных грузов», — сообщил заместитель пресс-секретаря правительства Талибана (движение внесено в список террористических организаций) Хамдулла Фитрат в социальной сети X.

Официальных данных о летальных исходах от землетрясения, произошедшего в ночь на 4 сентября, пока не поступало. Медики на месте сообщили, что в больницу Кунара доставили 17 раненых.

Это уже третье землетрясение, затронувшее Афганистан, начиная с 31 августа. Спасательные операции проводятся преимущественно с вертолетов, так как обвалы и оползни перекрыли доступ к отдаленным деревням. При этом число жертв от первого толчка, и последующих афтершоков продолжает расти.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA), в результате землетрясения 31 августа ранено 2180 человек, погибли – 1368 человек. Всего от стихийного бедствия пострадали жители 25-ти деревень.

4 сентября официальный представитель «Талибана» (движение внесено в список террористических организаций) Хамдулла Фитрат заявил о 2205 погибших и 3640 пострадавших в результате стихийного бедствия в Кунаре.

Ранее землетрясение магнитудой 5,3 произошло у восточного побережья Камчатки.

