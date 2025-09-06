На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о пропаже белорусского альпиниста на Эльбрусе

SHOT: поднимавшийся на Эльбрус белорусский альпинист перестал выходить на связь
Денис Абрамов/РИА Новости

На горе Эльбрус пропал белорусский альпинист, целью которого было подняться на горную вершину Терсколак. Об этом сообщает Life со ссылкой на канал SHOT.

По данным издания, высота вершины — 3800 метров, она находится в юго-восточном отроге Эльбруса. Отмечается, что турист нигде не зарегистрировал свой поход в горы.

В сообщении говорится о том, что отец мужчины обратился в главное управление МЧС Кабардино-Балкарии после того, как альпинист перестал выходить на связь. Сообщается, что контактов с ним не было в течение четырех дней, спасатели оперативно отправились на его поиски.

1 сентября спасателям удалось спустить с вулкана Вилючинский на Камчатке едва не замерзшего туриста. Турист решил осуществить восхождение на вулкан и заночевал на середине пути. После захода солнца температура воздуха резко понизилась, и альпинисту не хватило снаряжения для того, чтобы согреться. Мужчине пришлось срочно обратиться к спасателям. Они поднялись на высоту около 1100 метров и спустили туриста, который к тому времени чуть не замерз.

Ранее российская альпинистка назвала самые опасные горы на планете.

