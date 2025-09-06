СМИ сообщили о пропаже белорусского альпиниста на Эльбрусе

На горе Эльбрус пропал белорусский альпинист, целью которого было подняться на горную вершину Терсколак. Об этом сообщает Life со ссылкой на канал SHOT.

По данным издания, высота вершины — 3800 метров, она находится в юго-восточном отроге Эльбруса. Отмечается, что турист нигде не зарегистрировал свой поход в горы.

В сообщении говорится о том, что отец мужчины обратился в главное управление МЧС Кабардино-Балкарии после того, как альпинист перестал выходить на связь. Сообщается, что контактов с ним не было в течение четырех дней, спасатели оперативно отправились на его поиски.

1 сентября спасателям удалось спустить с вулкана Вилючинский на Камчатке едва не замерзшего туриста. Турист решил осуществить восхождение на вулкан и заночевал на середине пути. После захода солнца температура воздуха резко понизилась, и альпинисту не хватило снаряжения для того, чтобы согреться. Мужчине пришлось срочно обратиться к спасателям. Они поднялись на высоту около 1100 метров и спустили туриста, который к тому времени чуть не замерз.

Ранее российская альпинистка назвала самые опасные горы на планете.