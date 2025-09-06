Протестующие польские фермеры заблокировали въезд на границе с Украиной

Польские фермеры в рамках протестов заблокировали контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Украиной. Об этом сообщили в пресс-службе украинской государственной пограничной службы.

«Сегодня в 12.50 (совпадает с мск. — «Газета.Ru») польские митингующие перекрыли движение перед КПП «Медыка»», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ограничения коснутся только грузовых автомобилей и, вероятно, будут продолжаться более шести часов. Сообщается, что в очереди на выезд с украинской стороны уже скопилось свыше 680 грузовиков. Еще около 100 пытаются не могут переступить границу с польской стороны.

Протесты фермеров проходили в Польше с февраля до лета 2024 года. В рамках демонстраций аграрии требовали прекратить поставки в страну дешевого украинского зерна, критиковали зеленые инициативы Евросоюза и выступали за усиление поддержки местных хозяйств. В результате демонстраций ввоз зерна с Украины ограничили и приняли ряд мер для помощи фермерам.

В ноябре 2024 года из-за очередной волны фермерских протестов на польско-украинском пункте пропуска «Медыка-Шегини» скопилась очередь большегрузных автомобилей — в основном с украинскими регистрационными знаками. Протестующие требовали прекратить переговоры со странами Меркосур о введении режима свободной торговли.

Ранее в украинском правительстве отреагировали на протесты польских фермеров.