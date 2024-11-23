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Десятки грузовиков не могут проехать с Украины в Польшу из-за протеста фермеров

Грузовики с Украины не могут проехать в Польшу из-за перекрывших КПП фермеров

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IMAGO/Dominika Zarzycka/Global Look Press

Десятки грузовиков не могут проехать с Украины в Польшу из-за протеста польских фермеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства передает, что на польско-украинском пункте пропуска «Медыка-Шегини» скопилась очередь большегрузных автомобилей — в основном с украинскими регистрационными знаками. Их водители находятся в недоумении.

При этом фермеры пропускают через границу легковые автомобили и пассажирские автобусы.

По словам протестующих, они планируют блокировать дорогу круглосуточно до 31 декабря. Фермеры требуют прекратить переговоры со странами Меркосур о введении режима свободной торговли.

Протесты фермеров проходили в Польше с февраля до лета. В рамках демонстраций аграрии требовали прекратить поставки в страну дешевого украинского зерна, критиковали зеленые инициативы Евросоюза и выступали за усиление поддержки местных хозяйств. В результате демонстраций ввоз зерна с Украины ограничили и приняли ряд мер для помощи фермерам.

При этом отмечалось, что на прекращение демонстраций, помимо предложений польского кабмина, также повлиял факт старта посевной кампании, и уже в августе представитель объединения польских аграриев Orka Михал Боровяк заявлял, что осенью фермеры «100% выйдут на улицы».

Ранее в Польше назвали виновного в протестах фермеров.

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