Краснодарец избил онаниста, напугавшего его жену на улице, и попал на видео

В Краснодаре онанист напугал женщину на улице и стал жертвой избиения со стороны ее мужа. Об этом сообщает Telegram-канал «GMRLIVE».

Инцидент произошел 3 сентября у дома №26 на улице Валерия Гассия. Женщина, выходя из дома, обнаружила неизвестного, который оголился и совершал непристойные действия у входа в цокольное помещение. Горожанка сначала крикнула ему, чтобы он прекратил, а после этого позвонила своему супругу.

Сначала злоумышленник скрылся в цоколе, а затем попытался покинуть место происшествия. Однако ему на встречу вышел супруг женщины, который сначала начал толкать онаниста, а затем повалил его на землю и несколько раз пнул ногами. После этого мужчина встал на ноги и попытался уйти, однако муж напуганной женщины последовал за ним — что происходило дальше, неизвестно.

