Школьник потратил $30 тысяч на подарки блогерам в TikTok

Sora News: в Японии 10-летний школьник потратил $30 тыс. на донаты в TikTok
lzf/Shutterstock/FOTODOM

В Японии 10-летний школьник потратил $30 тысяч на чаевые блогерам в TikTok, пишет Sora News.

По данным местных СМИ, деньги ушли на чаевые авторам контента в TikTok. Ребенок использовал не только собственный смартфон, но и телефоны двух своих младших братьев.

Родители заявили, что не сразу заметили дополнительные расходы на такую сумму. После консультации с Центром по делам потребителей они обратились в Apple Japan и получили возврат в размере $6000, однако оставшиеся средства им не вернули.

В итоге семья подала иск в окружной суд Киото, требуя полную компенсацию. Родители считают, что даже если ребенок указал неверный возраст и зарегистрировался в соцсети как взрослый, его транзакции должны быть признаны недействительными.

Согласно Гражданскому кодексу Японии, сделки, заключенные несовершеннолетними без согласия родителей, могут быть аннулированы, за исключением случаев, когда покупатель сознательно выдает себя за совершеннолетнего.

Ранее Трамп уволил директора по цифровому контенту, оказавшись затролленым в TikTok.

