По факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности после крушения легкомоторного самолета в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В настоящий момент сотрудники СК осматривают место крушения самолета. Рассматриваются различные версии произошедшего. Для выяснения всех обстоятельств и причин крушения самолета проводится комплекс следственных мероприятий, а также назначены необходимые экспертизы, добавили в ведомстве.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения самолета. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор для координации работы оперативных служб. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Дополнительная информация о причинах инцидента и возможных пострадавших уточняется.

Воздушное судно потерпело крушение в Луховицах 5 сентября. Материал об инциденте был опубликован в 13:46 мск. Пилот не выжил.

Ранее в Рязанской области упал легкомоторный самолет.