На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

По факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье возбудили уголовное дело

СК РФ завел уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
true
true
true
close
Официальный канал Западного МСУТ СК России

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности после крушения легкомоторного самолета в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В настоящий момент сотрудники СК осматривают место крушения самолета. Рассматриваются различные версии произошедшего. Для выяснения всех обстоятельств и причин крушения самолета проводится комплекс следственных мероприятий, а также назначены необходимые экспертизы, добавили в ведомстве.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения самолета. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор для координации работы оперативных служб. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Дополнительная информация о причинах инцидента и возможных пострадавших уточняется.

Воздушное судно потерпело крушение в Луховицах 5 сентября. Материал об инциденте был опубликован в 13:46 мск. Пилот не выжил.

Ранее в Рязанской области упал легкомоторный самолет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами