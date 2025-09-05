Дальневосточная ипотека удерживает россиян от переезда

Программа дальневосточной и арктической ипотеки уже почти вчетверо сократила число россиян, мечтающих о переезде в другие регионы. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская, комментируя новое предложение президента РФ Владимира Путина по расширению ипотечной программы.

Путин в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме 5 сентября предложил расширить ипотеку под 2% на Дальнем Востоке для всех работников образования и всех многодетных семей. Также президент поручил расширить дальневосточную и арктическую ипотеку под 2% на вторичный рынок в городах, где не строятся новые многоквартирные дома.

«Программа дальневосточной ипотеки в общей доле ипотечных выдач страны занимает небольшое место. Однако с момента ее запуска в 2019 году демонстрирует весьма позитивную динамику и способна оказать весомую поддержку жителям региона. Доказательной статистики влияния конкретно фактора указанной программы на миграционные потоки нет. Однако, согласно данным ДОМ.РФ, с момента запуска программы объем строящегося жилья в регионах ДФО вырос в 3,5 раза, что кратно превышает общероссийскую динамику. А доля участников программы, рассматривающих возможность переезда из ДФО, снизилась в 3,6 раза», — отметила Рокотянская.

Она добавила, что по итогам 2024 года миграционный прирост населения на Дальнем Востоке достиг рекордных +24,2 тыс. человек. Тенденция оттока постепенно меняется на обратную, особенно среди 20–24-летних, уточнила эксперт, сославшись на заявление Путина.

По словам Рокотянской, в последние годы заметно постепенное расширение целевой аудитории программы дальневочной и арктической ипотеки. Новые предложения президента также будут способствовать дальнейшему масштабированию программы, так как на Дальнем Востоке проживают сотни тысяч работников системы образования и многодетных семей, уверена эксперт.

Что касается расширения программы на вторичный рынок в тех городах, которые испытывают дефицит нового жилищного строительства, это в целом тоже позитивное нововведение, подчеркнула Рокотянская. Предложение может помочь сгладить территориальные дисбалансы, которые сегодня наблюдаются на рынке недвижимости ДВО, уточнила эксперт. Этот дисбаланс вызван высокой себестоимостью строительства в регионе, пояснила Рокотянская.

Из минусов и рисков программы эксперт отметила возможное подорожание жилья. По ее словам, льготные программы в целом способны вызывать рост стоимости жилья в наиболее популярных локациях.

Получить дальневосточную ипотеку под 2% годовых сейчас могут молодые семьи, где обоим супругам не более 36 лет; родители до 36 лет с ребенком до 19 лет;

участники программы «Дальневосточный гектар»; медики и педагоги, работающие в государственных учреждениях; сотрудники предприятий ОПК; участники СВО и переселенцы из Украины, ЛНР и ДНР. Максимальная сумма, доступная по программе, — 9 млн рублей. При переезде в другой регион в течение пяти лет с момента получения займа ставка по нему вырастает до рыночной (более 23%).

