Живодеры из Калужской области привязали телят к Nissan и протащили по асфальту

В Калужской области люди привязали телят к иномарке. Соответствующее видео появилось в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Четырех телят привязали за рога и на веревке тащили за машиной. Один мужчина ехал за рулем, а сзади еще двое палками гнали несчастных животных. Одна корова упала и ее волокли по асфальту до тех пор, пока она не разодрала в кровь все ноги», — рассказала женщина.

По ее словам, много автомобилей проезжали мимо, водители не останавливались. Женщина, увидев издевательства над животными, начала ругаться с людьми, после чего один из мужчин сообщил, что так они перевозят сбежавших животных. При этом на опубликованном видео заметно, что у одного из телят ноги в крови.

До этого на Сахалине местные жители нашли лисенка с переломанными лапами, который лежал на проезжей части. По словам очевидцев, один лисенок лежал на дороге без движения, второй — находился рядом на обочине.

